Steinmeier: Grußwort zur Eröffnung der 75. Ruhrfestspiele

Recklinghausen (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sprechen zur Eröffnungsfeier der 75. Ruhrfestspiele am 2. Mai Grußworte. Wegen der andauernden Corona-Pandemie seien weiterhin mehrere Szenarien für das Festival geplant, teilten die Ruhrfestspiele am Mittwoch mit. So könnten außer einem Livefestival auch Varianten in rein digitaler Form oder als Mischform aus Live- und Digitalformaten stattfinden. Unklar ist demnach auch, auf welche Weise die Eröffnung ablaufen wird. Derzeit planen die Veranstalter noch eine teils digitale, teils in Präsenz ablaufende Veranstaltung.

Von dpa