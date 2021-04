Gerresheimer legt Zahlen vor

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach blendenden Jahreszahlen will der Medizinproduktehersteller Gerresheimer an diesem Donnerstag über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2021 informieren. Das Unternehmen mit rund 10 000 Mitarbeitern hat teilweise von den Folgen der Corona-Pandemie profitiert - der Bedarf an Impfstofffläschchen ist durch die Decke gegangen, mit Schott aus Mainz und Stevanato aus Italien gehört Gerresheimer zu den weltgrößten Produzenten von Vakzinfläschchen. Bis Ende 2022 will das Unternehmen rund eine Milliarde solcher Behältnisse für Coronaimpfungen an verschiedene Pharmakonzerne ausliefern.

Von dpa