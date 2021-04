Drogen am Steuer: Autofahrer will zur Geburt seines Kindes

Hagen (dpa/lnw) - Polizisten in Hagen haben einen werdenden Vater auf der Fahrt zur Klinik ausgebremst - weil er unter Drogeneinfluss stand. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten die Beamten den Autofahrer am frühen Morgen bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Der 25-Jährige erklärte, dass er zum Krankenhaus wolle, weil die Geburt seines Kindes kurz bevorstehe. Da der Mann sich auffällig verhalten habe, machten die Polizisten einen Drogenvortest, der auf Amphetamin - synthetisch hergestellte illegale Drogen - anschlug. Der 25-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.