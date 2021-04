Autobahnpolizei steigt von Kombi auf Kleinbus um

Hilden (dpa/lnw) - Mit ihren neuen Einsatzwagen steigt die Autobahnpolizei in Nordrhein-Westfalen vom Kombi auf Kleinbus um. Insgesamt 180 Mercedes Vito werden an die fünf Autobahnpolizeibehörden Köln, Düsseldorf, Dortmund, Münster und Bielefeld ausgeliefert, wie das NRW-Innenministerium am Donnerstag in Hilden bekanntgab. 105 Wagen sollen noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden, der Rest bis 2023. Die Kosten bezifferte das Ministerium auf elf Millionen Euro.

Von dpa