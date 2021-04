Mit dreistelligem Tempo durch Dortmund: Polizei stoppt Raser

Dortmund (dpa/lnw) - Überholen trotz Gegenverkehrs und Tempo 120 mitten in der Innenstadt: Die Polizei hat in Dortmund bei einer nächtlichen Kontrolle einen rücksichtslosen Raser (25) aus dem Verkehr gezogen. Er war in der Nacht zu Donnerstag mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Innenstadt-Wall aufgefallen, hatte innerorts auf bis zu 120 Kilometer pro Stunde beschleunigt und ohne Rücksicht auf entgegenkommende Autos überholt ohne einen Blinker zu setzen. Auf einer Ausfahrtsstraße gab er noch mehr Gas und erreichte bis zu 200 km/h.

Von dpa