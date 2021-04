Den Angaben zufolge war am Freitagmorgen ein älterer Mann mit seinem Enkel, der in dem Sport-Kinderwagen saß, auf dem Bahnsteig. Als der Senior sich kurz umdrehte, um sich an einem Aushang zu informieren, habe sich der Buggy auf dem leicht abschüssigen Bahnsteig in Bewegung gesetzt und sei mit dem angeschnallten Kind an Bord über die Kante in den Gleisbereich gestürzt. Die Beamten vermuten, dass der Mann die Feststellbremsen des Buggys nicht eingestellt hatte. Polizisten und Reisende bemerkten den Unfall sofort und konnten das leicht verletzte Kind rechtzeitig aus dem Streckenbereich holen. Wenige Minuten später sei an der Stelle ein Regionalexpress eingefahren.

Nach ersten Hilfsmaßnahmen brachten Rettungskräfte das Kleinkind und den unter Schock stehende Gelsenkirchener ins Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:210409-99-139792/2