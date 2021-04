Laschet würdigt Prinz Philip: Partner und Umwelt-Vorreiter

Düsseldorf (dpa) - Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat Prinz Philip als engen Partner von Nordrhein-Westfalen sowie als Vorreiter für den Natur- und Klimaschutz gewürdigt. «Nordrhein-Westfalens 75-jährige Geschichte baut auf der Gründung durch Großbritannien und auf den besonderen Einsatz unserer britischen Freunde für das junge Land auf», erklärte Laschet am Freitag in Düsseldorf. «Wir trauern daher in besonderer Weise mit dem britischen Königshaus, den über 20 000 Britinnen und Briten in Nordrhein-Westfalen und Großbritannien um Seine Königliche Hoheit Prinz Philip», heißt es in einer Mitteilung.

Von dpa