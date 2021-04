Elfjähriger durch Luftdruckwaffe verletzt

Königswinter (dpa) - Ein Elfjähriger ist durch Geschosse einer Luftdruckwaffe verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen war der Junge mit anderen Kindern in Königswinter im Rhein-Sieg-Kreis unterwegs, wie die Polizei Bonn am Samstag mitteilte. Als er nach Hause kam, fiel seinen Eltern die Verletzung am Oberkörper auf. Sie brachten den Elfjährigen in ein Krankenhaus, dort wurde er noch in der Nacht operiert. Wie schwer der Junge verletzt wurde und zum näheren Tathergang sagte ein Polizeisprecher am Samstag nichts. Es würde noch nach Zeugen gesucht. Eine Mordkommission ermittelt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag.

Von dpa