Feuerwehr rettet Schwan vor dem Ertrinken

Olfen (dpa/lnw) - Feuerwehrleute haben in Olfen nahe Münster einen Schwan vor dem Ertrinken gerettet. Eine Angelschnur hatte sich mehrfach um die Beine des Vogels gewickelt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Angelhaken steckte im Schnabel des Schwans und er drohte in einem Fluss zu ertrinken. Ein Feuerwehrmann stieg daraufhin in die Lippe und sicherte das Tier. Der erschöpfte Vogel wurde zu einer Tierärztin gebracht und von Angelschnur und -haken befreit. Er trug keine bleibenden Verletzungen zurück und wurde von seinen Rettern zurück in den Fluss gebracht.

Von dpa