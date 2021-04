Bombe in Dorsten: 250 Menschen müssen Häuser verlassen

Dorsten (dpa/lnw) - Bei Bauarbeiten an einer Schule in Dorsten (Kreis Recklinghausen) ist eine Weltkriegsbombe gefunden und entschärft worden. Es habe sich um eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe gehandelt, teilte die Stadt in der Nacht zum Sonntag auf ihrer Webseite mit. Nach dem Fund hatten Spezialisten noch am Samstagabend mit der Entschärfung der Bombe begonnen, kurz nach 22 Uhr war sie abgeschlossen.

Von dpa