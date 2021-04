Schauspieler Ralf Moeller begleitet seine Eltern zur Impfung

Recklinghausen (dpa) - Schauspieler Ralf Moeller hat seine Eltern Ursula (85) und Helmut (92) zu ihrer zweiten Corona-Impfung begleitet. Nach einem mehrmonatigen «Kampf» sei er nun zufrieden und glücklich, dass «Vadder» und Mutter vollständig geimpft seien, sagte der ehemalige Bodybuilder, der es aus dem Ruhrgebiet bis nach Hollywood («Gladiator») schaffte, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Der 62-Jährige ließ seine Eltern am Sonntag mit Taxis zum Impfzentrum in Recklinghausen bringen und ging mit hinein. Er hofft, dass es mit den Impfungen nun schnell weitergeht. «Jetzt muss alles geimpft werden», sagte Moeller. «Das gibt uns Freiheit.»

Von dpa