Wetteraussichten: Frühling zeigt NRW die kalte Schulter

Essen (dpa/lnw) - Der Frühling zeigt den Menschen in NRW weiter die kalte Schulter. Dabei kommen die Temperaturen zum Wochenstart nicht über neun Grad hinaus, die Nächte werden sogar im Flachland frostig. Auch Regen- und Graupelschauer sowie Gewitter könnten erneut am Montag niedergehen, sagte David Bötzel vom Deutschen Wetterdienst in Essen. Nur selten werde es zwischendurch freundlicher.

Von dpa