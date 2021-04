Grammozis zu Huntelaar-Verbleib: Nichts im Detail besprochen

Gelsenkirchen (dpa) - Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis will bei den Gesprächen mit Klaas-Jan Huntelaar über eine Fortsetzung der Karriere des Torjägers in der 2. Liga nichts übereilen. Zunächst wolle der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga einen «guten Kader» für die nächste Saison zusammenstellen, sagte der Coach am Sonntag beim TV-Sender Sky. Danach müsse man sehen, «inwieweit der Klaas bereit ist, dazuzukommen». Man werde «ganz entspannt in die Gespräche gehen und dann erkennen, ob es für beide Seiten Sinn macht oder nicht», fügte Grammozis hinzu.

Von dpa