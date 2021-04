Viersen (dpa/lnw) - Ein Holzhandel in Viersen ist in Brand geraten. «Das Gebäude brennt in Vollausdehnung», teilte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mit. Das Feuer war demnach in der Nacht zu Montag aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen der Polizei zufolge noch an.

Von dpa