«Kicker»: Gladbach und Hütter sehr weit für Zusammenarbeit

Der Österreicher Hütter hat zwar in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2023, soll aber eine Ausstiegsklausel besitzen und wird als möglicher Nachfolger von Marco Rose bei Gladbach gehandelt. Spekulationen über seine Zukunft wollte der 51 Jahre alte Hütter zuletzt nicht mehr kommentieren. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl hatte jüngst erklärt, dass man sehr klar im Kopf habe, wer neuer Trainer werden solle.

Als derzeitiger Tabellenvierter könnte Hütter die Eintracht erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die Champions League führen. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen Mönchengladbach und Frankfurt in der Bundesliga aufeinander.

© dpa-infocom, dpa:210412-99-168558/2