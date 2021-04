Ungemütliches Wetter in NRW setzt sich fort

Essen (dpa/lnw) - Wechselhaft und nach wie vor regnerisch beginnt die neue Woche in NRW. «Die Aprilachterbahn setzt sich fort», teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen in Essen mit. Im Tagesverlauf könne es immer wieder leichte Regenfälle geben. Im Bergland seien Schnee und kleine Gewitter möglich. Die Höchstwerte erreichen demnach maximal neun Grad, in den Hochlagen liegen sie bei etwa ein Grad.

Von dpa