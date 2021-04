Steinhagen/Wesel (dpa/lnw) - Unbekannte haben sich in Nordrhein-Westfalen abermals an der Sprengung von Geldautomaten versucht. Am Montagmorgen hörte eine Zeugin in Wesel einen lauten Knall und rief die Polizei. Die Beamten stellten Schäden an einem Geldautomaten fest - an Geld waren die Täter aber nicht gelangt.

Von dpa