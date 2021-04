Anne-Sophie Mutter neue Präsidentin der Krebshilfe

Bonn (dpa) - Geigerin Anne-Sophie Mutter (57) ist die neue Präsidentin der Deutschen Krebshilfe. Sie tritt die Nachfolge des Journalisten und früheren WDR-Intendanten Fritz Pleitgen (83) an, der das Amt zehn Jahre innehatte. «Ich freue mich sehr darauf, an dieser unentbehrlichen Aufgabe mitzuarbeiten, denn Krebs ist ein Thema mitten in unserer Gesellschaft», sagte Mutter nach einer Mitteilung der Krebshilfe vom Montag.

Von dpa