Autobahnbrücke für Lastwagen gesperrt: Keine langen Staus

Herne (dpa/lnw) - Zum Start der Sperrung einer Autobahnbrücke auf der A43 bei Herne für schwere Lastwagen sind lange Staus zunächst ausgeblieben. Am Montagvormittag meldete die Autobahnpolizei «keine große Staulage» für den Bereich, wie ein Sprecher sagte. Die Brücke über den Rhein-Herne-Kanal trägt nicht mehr so gut und soll entlastet werden. Fahrzeuge ab einem Gewicht von 3,5 Tonnen dürfen die Brücke deswegen nicht mehr passieren. Sie sollen die A43 im nördlichen Ruhrgebiet großräumig meiden und die ausgeschilderten Umleitungen nutzen, etwa über die A45, so eine Sprecherin der Autobahn GmbH am Montag. Wirtschaftsverbände hatten sich besorgt gezeigt, dass die Sperrung erhebliche Teile des Lieferverkehrs im gesamten Ruhrgebiet einschränken könnte.

Von dpa