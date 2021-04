NRW-Koalition noch uneins über neues Infektionsschutzgesetz

Düsseldorf/Berlin (dpa/lnw) - Die FDP in Nordrhein-Westfalen will ein Infektionsschutzgesetz mit pauschalen nächtlichen Ausgangsbeschränkungen nicht mittragen. Der derzeitige Entwurf mit der geplanten bundeseinheitlichen «Notbremse» habe «ganz erhebliche Mängel», sagte der stellvertretende Ministerpräsident und FDP-Landeschef Joachim Stamp am Montag im WDR-2-Interview.

Von dpa