Neues Portal soll NRW-Luftfahrtbranche voranbringen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Firmen in Nordrhein-Westfalen, die mit Bauteilen, Software oder Dienstleistungen ihr Geld in der Luft- und Raumfahrt verdienen, sollen sich mit einem neuen Portal besser vernetzen. Die Webseite aerospace.nrw soll als Informations- und Vermittlungsplattform dienen, damit die in dem Bundesland tätigen 530 Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus der Branche leichter miteinander in Kontakt kommen. «Nordrhein-Westfalen will sich mit seinen beachtlichen Möglichkeiten künftig noch stärker einbringen und die Luft- und Raumfahrtindustrie in Europa weiter vorantreiben» sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Montag in Düsseldorf.

Von dpa