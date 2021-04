Nach Überfall auf Ehepaar: Täter weiter flüchtig

Kerpen (dpa/lnw) - Nach einem Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar in Kerpen bei Köln sind die Täter weiter auf der Flucht. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, werden zurzeit Spuren an dem entdeckten Auto sichergestellt. Bei dem Wagen handele es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um das Fluchtauto. Durch die Spurensicherung erhoffe man sich weitere Hinweise für die Suche nach den vier Tätern.

Von dpa