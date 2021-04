Funkel: «Lust verspürt, noch einmal etwas zu machen»

Köln (dpa) - Mit großer Lust und viel Zuversicht geht Friedhelm Funkel die Retter-Mission beim 1. FC Köln an. «Die Aufgabe ist nicht einfach, aber nicht unmöglich. Die Leistung der Mannschaft am Sonntag stimmt mich optimistisch. Ich freue mich total darauf und weiß, was auf mich zukommt», sagte der neue Cheftrainer des 1. FC Köln am Montag bei seiner Vorstellung im Geißbockheim. Der vom Abstieg bedrohte rheinische Club hatte die Verpflichtung des erfahrenen Coach am Vormittag bekanntgegeben, nachdem Markus Gisdol am Sonntagabend nach der 2:3-Niederlage gegen den FSV Mainz 05 freigestellt worden war.

Von dpa