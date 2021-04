Mehr als 15 000 Teststellen in Deutschland: Lob von Spahn

Berlin (dpa) - In Deutschland sind mehr als 15 000 Teststellen für kostenlose Corona-Tests geschaffen worden. Das sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) der «Welt» nach einer Umfrage seines Ressorts in den Ländern. «Das gibt uns mehr Sicherheit in dieser schwierigen Phase der Pandemie.»