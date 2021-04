110-Tonnen-Bohrer schwebt in Baugrube: Tunnel für Starkstrom

Der Bohrer schaffe zwölf Meter Ausbau am Tag und rücke auf einer Metallkonstruktion nach vorne. Der entstehende Tunnel werde durch Stahlbetonringe stabilisiert, sagte der Sprecher.

Die künftige Leitung zählt mit 380 Kilovolt Wechselstrom zur höchsten Spannungsebene. Die neue Stromautobahn soll große Mengen Windstrom aus Offshore-Windkraftanlagen in der Nordsee zum Netzknotenpunkt Wesel am Niederrhein bringen. Von dort wird der Strom weiter ins Rheinland und ins Ruhrgebiet verteilt. Insgesamt umfasst die geplante Leitung 180 Kilometer von Dörpen in Niedersachsen bis Wesel. Die Leitung ist ein wichtiges Energiewendeprojekt.

Das Absenken des schweren Bohrers an dicken Stahlseilen habe ohne Probleme geklappt, berichtete der Sprecher. Der Schwerlastkran habe mit dem Gewicht keine Schwierigkeiten gehabt - er sei sogar für Gewichte von bis zu 500 Tonnen ausgelegt. Bis zum Oktober soll die Bohrung abgeschlossen sein. Die Gesamtleitung solle nach jetzigem Stand 2024/25 in Betrieb gehen, sagte der Amprion-Sprecher.

