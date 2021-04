Stemwede/Berlin (dpa) - Die Arbeiten für das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin sind weiter im Zeitplan. «Die Bauarbeiten gehen gut voran. Die Planungen sehen eine Fertigstellung im Winter vor», sagte Kreativdirektor Sebastian Letz vom Stuttgarter Architekturbüro Milla & Partner der Deutschen Presse-Agentur in Stemwede in Nordrhein-Westfalen.

Von dpa