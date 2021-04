Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz der Corona-Pandemie hat die Polizei in NRW in diesem Jahr 92 Razzien gegen Clankriminalität gestartet. Die Zahl der durchsuchten Objekte ist allerdings stark gesunken: So wurden bis Ende April lediglich sechs Shisha-Bars kontrolliert, wie aus einem Bericht des Innenministeriums an den Landtag hervorgeht.

Von dpa