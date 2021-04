Marihuana-Geruch: Festnahmen nach Drogen- und Waffenfund

Herne (dpa/lnw) - Bei der Durchsuchung einer Wohnung hat die Polizei in Herne Drogen und Waffen gefunden. Ein 39-jähriger Mann aus Herne und eine Frau (32) aus Bochum seien festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten waren am vergangenen Donnerstag wegen Streitigkeiten zu der Wohnung des 39-Jährigen gerufen worden und stellten dort einen «deutlichen Marihuana-Geruch» fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Ermittler dann eine umfangreiche Menge Betäubungsmittel, darunter Marihuana, Amphetamine und Ecstasy-Tabletten. Zudem stellten sie mehrere Waffen und diverse Verpackungsmaterialien sicher.

Von dpa