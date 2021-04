SPD-Opposition fordert Sputnik-Vorverträge auch für NRW

Bayern und Mecklenburg-Vorpommern hätten dagegen schon Vorverträge geschlossen. Bis es eine Zulassung der Europäischen Arzneimittelagentur für Sputnik V gebe, müssten entsprechende Vorverträge «schon längst unter Dach und Fach sein». Bislang gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums «keine derartigen Pläne in Nordrhein-Westfalen».

Darüber hinaus fehle in NRW derzeit noch jede Vorbereitung, wie auch Kinder möglichst bald in die Impf-Kampagnen eingebunden werden könnten, sagte Kutschaty. Das Pharma-Unternehmen Biontech habe in den USA mittlerweile schon einen Impfstoff für Kinder ab zwölf Jahren. «Auch hier muss Nordrhein-Westfalen, muss Deutschland handeln», sagte der Oppositionsführer.

Dass es in NRW bislang nicht einmal genügend Tests für Kitas und Schulen gebe, sei «ein handfester Skandal», so Kutschaty. In einer aktuellen Vorlage an den Landtag habe der für die Beschaffung in NRW zuständige Innenminister Herbert Reul (CDU) selbst eingeräumt, dass der komplette Bedarf «voraussichtlich erst ab der 18. Kalenderwoche gedeckt werden» könne, zitierte Kutschaty aus der Vorlage. Reul ist demnach zuständig für die Beschaffung von Selbstschnelltests für die Landesverwaltung und die Schulen.

