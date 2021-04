Reisender will auf Trittbrett von IC mitfahren: Notbremsung

Köln (dpa) - Ein 30-Jähriger hat im Kölner Hauptbahnhof versucht, auf dem Trittbrett eines Intercity-Zuges in Richtung Frankfurt zu reisen. Eine Mitarbeiterin der Bahn habe den außen am Zug klammernden Mann bemerkt und eine Notbremsung eingeleitet, berichtete eine Sprecherin der Bundespolizei am Dienstag.