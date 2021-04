BVB bangt um Einsatz von Hummels und Reus gegen Manchester

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund bangt vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen Manchester City um den Einsatz von Abwehrchef Mats Hummels und Kapitän Marco Reus. «Da müssen wir abwarten und schauen, für wen es reicht», sagte BVB-Trainer Edin Terzic am Dienstag mit dem Verweis auf die noch ausstehenden Trainingseinheiten vor der Partie. Beide Stammkräfte waren am vorigen Samstag beim 3:2 beim VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga angeschlagen ausgewechselt worden.

Von dpa