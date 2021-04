Traktor kippt bei Zusammenstoß um: Fahrer in Lebensgefahr

Nieheim (dpa/lnw) - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 82-Jähriger mit seinem Traktor in Nieheim (Kreis Höxter) umgestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Autofahrer (44) hatte laut Polizei offenbar den Traktor übersehen, der an einer Hofausfahrt mit den Vorderrädern leicht auf der Fahrbahn gestanden hatte. Durch den Aufprall sürzte der Traktor um. Der 82-Jährige wurde auf die Straße geschleudert. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Auch der 44-Jährige Autofahrer wurde laut Polizei schwer verletzt.