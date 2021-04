NRW holt bei Corona-Impfungen weiter auf

Die Aufholjagd läuft: Von einem der hintersten Plätze im Impfranking hat sich NRW mittlerweile fast schon ins erste Drittel der Bundesländer vorgekämpft. Wir geben einen Überblick über die Länderbilanz, die Hausarztimpfungen und dem Stand des Anmeldeverfahrens für die unter 80-Jährigen.

Wie schlägt sich NRW?

Etwas mehr als drei Millionen Menschen haben bis Montag in NRW mittlerweile ihre Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Das sind 16,7 Prozent der Bürger. Damit liegt das Land nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) mittlerweile auf Platz sechs der Bundesländer. Fünf Tage zuvor war NRW noch Zehnter. Ganz vorne rangiert Bremen mit 19,6 Prozent, Schlusslicht ist Mecklenburg-Vorpommern (14,9 Prozent). Bei den vollständig Geimpften steht NRW weiter nur im Mittelfeld: 1,1 Millionen Geimpfte (5,9 Prozent) sind gleich­bedeutend mit Platz zehn. Vorne rangiert Berlin mit 7,3 Prozent, die Rote Laterne geht an Schleswig-Holstein (5,1 Prozent).

Gibt es in Deutschland einen neuen Tages-Impf­rekord?

Am Montag wurden 399 891 Impfdosen verabreicht. Damit ist der Tages­rekord vom vergangenen Donnerstag weiter gültig, als bundesweit knapp 724 000 Menschen geimpft wurden. 5,1 Millionen Menschen in Deutschland (6,2 Prozent) sind laut RKI vollständig geimpft. 13,6 Millionen Menschen haben mindestens eine Impf­dosis erhalten.

Wie viele Menschen wurden schon in den Arztpraxen geimpft?

„Die Nachfrage nach Impfterminen ist riesig, die Telefone stehen oft nicht mehr still“, berichtet Anke Richter-Scheer, Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) wurden seit dem Impfstart in den Arztpraxen 115 042 Menschen geimpft.

Am Montag waren es 7483 Menschen. Die meisten Impfungen in westfälischen Arztpraxen bis Montag gab es im Kreis Recklinghausen (13 248), auf Platz zwei liegt der Kreis Steinfurt (10 533). Anke Richter-Scheer warnt davor, bei den Hausärzten die Impfstoff­dosen zugunsten der Impf­zen­tren wieder zu kürzen. „Das ist kontraproduktiv, zumal das Ziel des schnellen Durchimpfens so erst recht nicht erreicht werden kann.“ Sie forderte zudem, dass die Politik zeitnah Kinder und Jugendliche in die Impf­kampagne einbezieht.

Wie viele Personen aus den Geburtsjahrgängen 1941, 1942 und 1943 sind geimpft?

Die KVWL berichtet, dass über ihr Buchungsportal mittlerweile 189 128 Impftermine (Erst- und Zweittermine zusammengerechnet) für diese Jahrgänge verbucht wurden. Für die Impfungen ist das Biontech-Präparat vorgesehen.

Wann beginnt die Anmeldung für die Geburtsjahrgänge ab 1944?

Ab Freitag um 8 Uhr können laut Ministerium Personen der Jahrgänge 1944 und 1945 einen Termin vereinbaren. Lebenspartner können mitangemeldet werden. Das Alter spiele keine Rolle. Die Buchung erfolge online über www.116117.de sowie telefonisch über 116 117 und (0800) 116 117 02. Jeder Impfberechtigte erhalte ein Infoschreiben, das aber für die Anmeldung nicht nötig ist. Als Impfstoffe sind laut Ministerium Biontech und Moderna vorgesehen.