KGNW warnt vor Engpässen auf Intensivstationen

Essen (dpa/lnw) - Angesichts steigender Infektionszahlen in der dritten Corona-Pandemiewelle warnt die Krankenhausgesellschaft NRW vor einer Überlastung der Intensivstationen. «Immer mehr Krankenhäuser melden spürbare Engpässe auf den Intensivstationen. Dass in Köln und Bonn nun erste Kliniken an die Grenzen ihrer Notfallkapazitäten gekommen sind, muss uns alle wachrütteln», sagte Jochen Brink, Präsident der Krankenhausgesellschaft (KGNW), der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» (Mittwoch-Ausgabe).

Von dpa