Impftermine für Jahrgänge 1944 und 1945 ab Freitag möglich

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vom kommenden Freitag (8.00 Uhr) an können in Nordrhein-Westfalen Menschen der Geburtsjahrgänge 1944 und 1945 Impftermine vereinbaren. Laut einer Mitteilung des NRW-Gesundheitsministeriums von Dienstag nehmen die Corona-Impfungen der Menschen zwischen 70 und 80 Jahren weiter an Fahrt auf. Seit vergangenem Freitag konnten sich bereits die Jahrgänge 1942 und 1943 Impftermine geben lassen.

Von dpa