Probleme durch Betrugs-SMS: Polizei warnt vor «Smishing»

Köln (dpa) - Betrugs-SMS sorgen für Probleme bei vielen Bundesbürgern. Nachdem mehrere Polizei-Dienststellen sich seit Monatsbeginn zu Wort gemeldet und vor «Smishing» - also dem illegalen Datenabgreifen über SMS - gewarnt haben, meldete sich nun auch die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) in Köln zu Wort. «Das ist eine außergewöhnlich große Häufung von Vorfällen, wir sprechen von einer Welle», sagte Staatsanwalt Christoph Hebbecker. Die Kurzmitteilungen sind häufig als angebliche Information zur Paket-Sendungsverfolgung getarnt. Da in Corona-Zeiten tatsächlich viele Menschen auf Pakete warten, sinkt die Hemmschwelle zum Klicken.

Von dpa