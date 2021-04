Ministerium: 68 Angriffe auf Polizeiwagen in letzten Jahren

Düsseldorf (dpa/lnw) - In den Jahren 2019 und 2020 hat es 68 Angriffe auf Polizeiwagen in NRW gegeben. Der gesamte Sachschaden lag bei 29 946 Euro, Menschen wurden nicht verletzt. Das geht aus einem Bericht der Landesregierung an den Innenausschuss des Landtags. Demnach wurden mit 40 die meisten Fälle dem linksextremen Spektrum zugeordnet. Sieben Attacken hätten eine rechtsextreme Motivation gehabt - in 21 Fällen wisse man es nicht. Nur acht mal konnte dem Bericht zufolge ein Täter ermittelt werden.

Von dpa