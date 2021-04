Großbrand in Holzhandlung: Verdacht auf Brandstiftung

Viersen (dpa/lnw) - Nach dem Großbrand in einer Holzhandlung in Viersen ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Brandermittler hätten bei der Untersuchung vor Ort keinen Hinweis auf einen technischen Defekt gefunden, teilte die Polizei in Viersen am Mittwoch mit. Das Feuer hatte in der Nacht zu Montag eine Lagerhalle mit Holz in Viersen in Schutt und Asche gelegt. Laut Polizei entstand dabei nach vorsichtiger erster Einschätzung ein Millionenschaden.

Von dpa