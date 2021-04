Modellkommunen verschieben Projektstart

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mehrere Kommunen in NRW verschieben die mit einem Modellprojekt verknüpften Lockerungen in der Corona-Pandemie. Grund sind die derzeit zu hohen Inzidenzwerte in den jeweiligen Städten und Regionen. So starten Münster, Ahaus und Mönchengladbach nicht wie geplant am 19. April, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, wie die Städte übereinstimmend mitteilten. Nach Informationen der «Rheinische Post» startet auch der Kreis Paderborn nicht wie geplant.

Von dpa