Karl Lauterbach ist aus der katholischen Kirche ausgetreten

Der Grund für seinen Austritt sei das Ausmaß von sexuellem Missbrauch in der Kirche gewesen. In seiner Kindheit sei er sehr stark von der katholischen Religion geprägt worden. «Als junger Katholik hätte ich es niemals für denkbar gehalten, dass es so etwas gibt, und das bestürzt mich stark.» Den Umgang des Erzbistums Köln mit diesem Problem könne man «bestenfalls noch als unglücklich bezeichnen», so Lauterbach. «Aus der Perspektive der Opfer tun sich Abgründe auf.»

Trotz allem stehe er der katholischen Kirche immer noch nahe. Die Kirchen hätten eine wichtige soziale Funktion. In einer Gesellschaft, in der es vielen nur noch um Geld und Macht gehe, könnten sie sinnstiftende Gegenpole sein.

