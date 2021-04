Lkw stößt beim Abbiegen mit Auto zusammen: Zwei Verletzte

Hamm (dpa/lnw) - Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Hamm schwer verletzt worden. Ein 55-Jähriger war nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag mit seinem Lastwagen beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurden der 72-jährige Autofahrer leicht und seine 57-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der genaue Unfallhergang war zunächst nicht bekannt.

Von dpa