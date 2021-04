Schutzverordnung in NRW verlängert: Grundlage für Modellkommunen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen verlängert, mit kleinen Aktualisierungen, seine Corona-Schutzverordnung um eine Woche. «Damit bleibt die konsequente Umsetzung der Notbremse weiterhin bestehen in allen Kreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz über 100», teilte die Landesregierung am Donnerstag in Düsseldorf mit.

Die kurzfristige Verlängerung der Schutzverordnung bis zum 26. April soll die Zeit überbrücken, bis die geplanten bundeseinheitlichen Regelungen greifen. Die bisher gültige Version war bis zum 18. April befristet.

Tatsächlich haben Kommunen mit Notbremse - die also schon seit mehreren Tagen über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 liegen - in NRW aber die Möglichkeit, Allgemeinverfügungen zu erlassen, die den Bürgern mit aktuellen Tests etwa den Besuch von Geschäften und Museen weiter erlaubt.

So soll die bundesweite Corona-Notbremse aussehen 1/12 Einschränkungen bei Inzidenz über 100 Die bundesweite Corona-Notbremse sieht bei hohen Infektionszahlen Einschränkungen zur Kontaktreduzierung vor: Wenn die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen 100 Neuinfektionen überschreitet, sollen ab dem übernächsten Tag künftig folgende Maßnahmen gelten: Foto: diverse

Ausgangssperren Zwischen 21 und 5 Uhr darf Wohnung bzw. Grundstück nicht verlassen werden ; Ausnahmen gibt es in Notfällen, für Betreuungsaufgaben, und berufliche Tätigkeiten etc. Foto: diverse

Kontaktbeschränkungen im privaten Raum Kontakt ist nur zwischen einem Haushalt und max. einer weiteren Person (Kinder unter 14 Jahren des eigenen Haushalts zählen nicht mit) gestattet; bei Trauerfeiern bis zu 15 Personen erlaubt. Foto: diverse

Einzelhandel muss schließen Geschäfte müssen bei einer zu hohen Inzidenz schließen, ausgenommen sind u. a. Lebensmittelhandel, Apotheken, Buchhandlungen, Tankstellen, Blumenläden und Gartenmärkte . Foto: Sven Hoppe / dpa

Freizeiteinrichtungen schließen Schwimmbäder, Diskotheken, Indoor-Spielplätze und ähnliche müssen schließen. Foto: diverse

Zoos und Theater Theater, Bühnen, Kinos (außer Autokinos), Museen, zoologische und botanische Gärten etc. schließen. Foto: Friso Gentsch / dpa

Individualsport nur zu zweit Nur Individualsport zu zweit oder mit Angehörigen des Hausstandes ist erlaubt, Ausnahmen gelten für Profi- und Leistungssport. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Friseure und andere körpernahe Dienstleistungen Dienstleistungen zu medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken sind erlaubt; Friseurbetriebe bleiben geöffnet, Masken mit FFP2-Niveau sind Pflicht. Foto: Arne Dedert / dpa

Kein Tourismus Übernachtungen zu touristischen Zwecken sind verboten. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Sonderregelung für Schulen Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht müssen zweimal pro Woche getestet werden; bei drei Folgetagen mit Inzidenz über 200 wird der Präsenzunterricht eingestellt, Ausnahmen für Abschlussklassen und Förderschulen sind möglich. Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

Außerhaus-Verkauf weiter erlaubt Restaurants und öffentliche Kantinen schließen, Abholung und Auslieferung sind weiter erlaubt (zwischen 21 und 5 Uhr nur Auslieferung, wegen der Ausgangssperre) Foto: Marcus Brandt / dpa

FFP-2-Masken werden Pflicht in Bus und Bahn Im Personennah- und Fernverkehr wird nur die Hälfte regulärer Passagierkapazität angestrebt, Masken mit FFP2-Niveau

sind Pflicht. Foto: Georg Hochmuth / dpa

Laschet im Landtag: Dann wären wir heute schon weiter

Unterdessen hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Donnerstag im Landtag gesagt, die Lage im Land sei „dramatisch“. Der CDU-Vorsitzende rief zu entschlossenem Handeln auf und verteidigte seine Idee eines „Brücken-Lockdowns“.

„Man hat die Idee lächerlich gemacht“, sagte er. Hätte man stattdessen den von ihm vorgeschlagenen schnellen harten Lockdown „als Teil einer Brücke zu mehr Perspektiven“ umgesetzt, wäre man heute schon weiter.

„ Dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn irgendwann die Kanzlerin dann sagt: »Jetzt reicht's mir! Wir regeln das bundesgesetzlich.« Dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn irgendwann die Kanzlerin dann sagt: »Jetzt reicht's mir! Wir regeln das bundesgesetzlich.« “ NRW-SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty

Modellregionen im Wartestand

Die Corona-Schutzverordnung schaffe jetzt auch die rechtlichen Grundlagen für die angekündigten digitalen Modellprojekte, kündigte die Landesregierung an. Der Start der ersten Projekte war ab dem 19. April vorgesehen - mit Blick auf steigende Neuinfektionswerte müssen die meisten Projekte aber bis auf Weiteres verschoben werden. Das NRW-Wirtschaftsministerium hatte in der vergangenen Woche 14 Kommunen grünes Licht gegeben, um Öffnungen in Teilbereichen mit Schnellteststrategien zu erproben.

Welche Corona-Regeln in NRW seit Montag (29.3.) gelten 1/9 Nordrhein-Westfalen zieht infolge der dritten Corona-Welle wieder die Zügel an. Aber die vereinbarte Notbremse wird sogleich wieder gelockert: Im verschärften Lockdown gibt es diesmal Ausnahmen - und zwar für Menschen mit negativem Schnelltest . Die neue Corona-Schutzverordnung gilt von Montag (29.3.) bis 18. April - die aktuellen Regelungen im Überblick. Foto: Matthias Ahlke

Öffnungen bei Test-Option: Mit einem negativen Test könnten die Menschen in den betroffenen Kreisen und Städten – mit einer Inzidenz über 100 – wieder mit Termin in den Baumarkt, in Geschäfte oder mit den Kindern in den Zoo gehen. Erlaubt sind auch Zutritt von Bibliotheken, Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten so wie auch körpernahe Dienstleistungen wie Gesichtskosmetik. Auflagen wie Desinfektion, Abstand und Maskenpflicht bleiben aber weiter bestehen. Foto: Diverse

Friseure: Friseure und medizinische Fußpflege fallen nicht unter die Corona-Notbremse. Sie bleiben weiter geöffnet. Ein negativer Test ist Laumann zufolge in Kommunen mit einer Inzidenz über 100 nicht nötig. Foto: Oliver Berg

Gastronomie: Die Gastronomie bleibt weiter geschlossen. Die Test-Option erstreckt sich laut Laumann nicht auf die Gastronomie. Das gebe die Corona-Schutzverordnung nicht her. Er verwies auf weitergehende Öffnungskonzepte, die im Rahmen der geplanten Modellregionen möglich seien. Foto: dpa

Kontaktbeschränkungen: Über das Osterwochenende werden die Kontaktbeschränkungen auch in Regionen mit hoher Corona-Inzidenz gelockert. Von Gründonnerstag bis Ostermontag (1. bis 5. April) dürfen sich landesweit unabhängig vom örtlichen Infektionsgeschehen fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, heißt es in der Corona-Schutzverordnung. Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgerechnet. Außer an Ostern gilt aber in Kommunen mit einer Inzidenz über 100, dass sich Menschen aus einem Hausstand nur mit einer weiteren Person im öffentlichen Raum treffen dürfen. Foto: dpa

Volksfeste: Große Festveranstaltungen wie Volksfeste oder Schützenfeste sind in NRW noch bis mindestens 31. Mai verboten. Die Konkretisierung schafft Planungssicherheit für viele Vereine, die sonst im Frühjahr ihre Schützenfeste abgehalten hätten. Foto: dpa

Sonnenstudios: Ab dem 29. März ist der Betrieb von Sonnenstudios in NRW wieder erlaubt. Wie bei anderen körpernahen Dienstleistungen müssen allerdings die Vorgaben der Notbremse beachtet werden. Laumann begründete die Änderung mit entsprechenden Gerichtsurteilen. Foto: dpa

Schwimmunterricht: NRW lässt Schwimmunterricht für Kinder unter Auflagen wieder zu. Ab Montag dürfen Kurse für Schwimm-Anfänger und Kleinkinder wieder stattfinden - allerdings mit höchstens fünf Kindern pro Gruppe. Foto: dpa

Modellregionen: NRW will gemäß Bund-Länder-Beschluss in etwa einem halben Dutzend Modellregionen weitergehende Öffnungen mit strengem Schutz- und Testkonzept erproben. Foto: dpa

Kontrollierte Öffnungsschritte in den genehmigten Projektregionen sind jedoch nur zulässig, wenn die Inzidenz im Kreis oder in der kreisfreien Stadt spätestens zu Beginn des Modellprojekts höchstens 100 beträgt. Liegt der Wert hingegen an sieben aufeinanderfolgenden Tagen über 100, muss das Projekt unverzüglich beendet werden.

Unter den vier am Donnerstag nach RKI-Daten unterhalb einem Corona-Wochenwert von 100 liegenden Kreisen und kreisfreien Städten sind die Modellprojekt-Städte Lippstadt und Soest, sowie der Kreis Coesfeld. Dieser verschob am Donnerstag seine Öffnungsvorhaben wegen steigender Neuinfektionen. Erste Lockerungen wohl im Bereich des Sports könne es «frühestens zum nächsten Wochenende» geben, teilte der Kreis mit. Auch in Münster wird es vorerst keine Sonder-Lockerungen geben.

Außengastronomie in Soest?

Die Stadt Soest will auf Grundlage der kreisweiten Werte von kommenden Montag entscheiden, ob eine Öffnung am 22. April möglich ist. Dort soll in der historischen Altstadt die Außengastronomie mit tagesaktuellem Schnelltest und Termin genutzt werden können. Die meisten anderen Modellregionen hatten den Start ihrer kontrollierten Öffnungstests bereits in den vergangenen Tagen nach hinten verschoben.

