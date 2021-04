Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach muss wohl in den kommenden drei Spielen der Fußball-Bundesliga ohne seinen Kapitän Lars Stindl auskommen. «Lars hat einen Muskelfaserriss. Er wird am Samstag fehlen und wahrscheinlich auch in der Englischen Woche ausfallen», sagte Trainer Marco Rose am Donnerstag.

Von dpa