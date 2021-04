Reuiger Tankstellenräuber bringt Beute zurück

Düsseldorf (dpa) - Ein Tankstellenräuber in Schwelm (Nordrhein-Westfalen) hat nach seiner Tat offenbar ein schlechtes Gewissen bekommen - und die Beute zurückgebracht. Wie die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises am Donnerstag mitteilte, hatte ein Unbekannter die Tankstelle überfallen. Er bedrohte den Angestellten am Dienstagabend mit einem Messer, griff in die Kasse und flüchtete mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Einige Stunden später kam ein Mann an den Nachtschalter und legte einen Umschlag mit Geld in die Durchreiche. Dann lief er davon und rief dabei, dass es ihm leid tue. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den Räuber handelte.

Von dpa