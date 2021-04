Bielefeld (dpa/lnw) - Nach einer Kollision in einer Baustelle auf der Autobahn 2 bei Bad Oeynhausen haben zwei junge Leute ihr Unfallauto zurückgelassen und sind zu Fuß geflüchtet. Bei dem Zusammenstoß am Mittwochabend seien auch ein weiterer Pkw, ein Lastwagen und Schutzplanken beschädigt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Von dpa