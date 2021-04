Telefonbetrüger ergaunern fünfstellige Summe von Senior

Siegen (dpa/lnw) - Erneut haben Telefonbetrüger einen hohen Geldbetrag von einem Senior ergaunert. In Siegen brachten sie am Mittwoch einen älteren Mann dazu, ihnen einen fünfstelligen Betrag auszuhändigen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte eine vermeintliche Staatsanwältin den Mann angerufen und erklärt, dass seine Tochter in einem Verkehrsunfall verwickelt sei und festgenommen wurde. Sie würde nur nach Zahlung einer Kaution in fünfstelliger Höhe auf freiem Fuß kommen. Zwischenzeitlich bekam sogar die vermeintliche Tochter mit weinender Stimme den Hörer. Der Vater glaubte den Anruferinnen, besorgte das Geld und gab es an einem Treffpunkt einer unbekannten Frau.

Von dpa