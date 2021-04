Kreis will bei Distanzunterricht bleiben: Land lehnt ab

Gütersloh (dpa/lnw) - Das Land Nordrhein-Westfalen hat einen Vorstoß des Kreises Gütersloh abgelehnt, auch in der kommenden Woche in den Schulen beim Distanzunterricht zu bleiben. «Aus unserer Sicht ist es absurd, dass die Schulen sich jetzt auf den Wechselunterricht vorbereiten und nach einigen wenigen Tagen wieder zum Distanzunterricht wie in dieser Woche zurückkehren müssen», sagt Kreisdirektorin Susanne Koch laut Mitteilung von Donnerstag.