Japan liegt gleich um die Ecke

Der Wind fegt so ruppig über die Immermannstraße, dass die wenigen Menschen, die eilig die Straße passieren, ihre Köpfe tief in ihren Mänteln versenken. Immerhin regnet es seit einer halben Stunde nicht mehr, und die Sonne stupst gelegentlich sogar die Wolken zur Seite. Petra Fujiwara ist das Wetter herzlich gleichgültig. Die 66-Jährige freut sich, seit Oktober vergangenen Jahres endlich wieder das machen zu können, was sie an ihrem Rentnerinnen-Leben besonders schätzt – Menschen durch das japanische Viertel in Düsseldorf zu führen. Und sei es – wie in diesem Fall – auch nur einen einzigen Gast.

„Wussten Sie, dass in Düsseldorf 8500 Japaner und Japanerinnen leben – so viele wie nirgends sonst in Kontinentaleuropa?“ Nein, das wusste ihre Begleiterin nicht. Das gilt auch für das, was Petra Fujiwara gleich danach sagt. Düsseldorf verdankt der Präsenz der 410 zumeist weltweit operierenden Firmen aus Japan 50 000 Arbeitsplätze und ein Flair, das außerhalb des Inselstaates nur in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt zu finden ist. Gerade eben hat die Gästeführerin vor dem deutsch-japanischen Zen­trum gestanden und erzählt, dass sie an diesem Ort vor 40 Jahren ihren japanischen Ehemann kennengelernt hat. Er war damals Manager so wie sie selbst und konnte nicht ahnen, dass Düsseldorf seine neue Heimat werden würde.

Älteste Buchhandlung außerhalb von Japan

100 Meter weiter bleibt Petra Fujiwara vor den Schaufenstern einer Buchhandlung stehen, die nicht nur ihrer Auslagen wegen bemerkenswert ist. „Sie ist die älteste Buchhandlung außerhalb Japans“, erzählt die Düsseldorferin. Sie selbst ist seit Jahren eine Stammkundin des Geschäftes. Und das liegt nicht an den kanarienvogelbunten Kalendern, die die Inhaberin im Schaufenster ausgestellt hat. Die Manga-Comic-Figuren mit ihren kreisrunden Augen und Kleidern in allen denkbaren Farben der Welt mögen ja ihre ebenso treue wie große Fangemeinde haben – Petra Fujiwara jedoch gehört eindeutig nicht dazu. Im Geschäft hat sie stattdessen vor ein paar Wochen ihr jüngstes Schulbuch gekauft. „Japanisch lernen für die sechste Klasse“, erzählt sie. Ihre Sprachkenntnisse sind zwar gut. „Doch man muss im Japanischen immer am Ball bleiben.“ Kein Wunder bei einer Sprache, die zwei Alphabete mit 2000 Schriftzeichen kombiniert. Ein japanischer Schüler kann in der Regel erst mit 15 Jahren fließend die Sprache seines Landes lesen.

Die Sprache führt sie zwangsläufig zu einem ihrer Lieblingsthemen und damit zu der japanischen Schule, auf die Düsseldorf stolz ist. Gäbe es sie nicht, wäre die Stadt nicht ­einmal halb so reizvoll für die japanischen Familien, die in der Regel maximal fünf Jahre in Düsseldorf bleiben. Die Kinder müssen sich an kein anderes Schulsystem gewöhnen und können in Deutschland beinahe so leben wie in ihrem Heimatland.

Kulinarisch geht alles

Kulinarisch funktioniert das sowieso. Petra Fujuwara biegt in die nächste Straße ein und grüßt den Mann, der vor dem japanischen Supermarkt gerade mehrere Säcke mit Reis zum Kauf animierend vor die Glasfront stellt. In diesem Markt kauft das Ehepaar mindestens einmal in der Woche ein. Nach japanischer Tradition kochen die beiden zweimal am Tag. Mittags meistens eine für die asiatische Küche so typische Suppe mit Ramennudeln und abends aufwendig. „Mein Mann ist der Chefkoch“, erzählt die 66-Jährige und deutet am Gemüseregal auf den Rettich, der morgens frisch aus Japan eingetroffen ist und mit großer Sicherheit bis zum Abend für bemerkenswerte 5,50 Euro das Stück verkauft ist. „Japaner lieben hochwertige Lebensmittel und die Vielfalt der Küche.“ Wenn ihr Mann das Abendessen serviert, stehen auf dem Tisch Schälchen mit mindestens drei Gemüse­sorten, Fleisch in hauchdünnen salamiähnlichen Scheiben und natürlich Reis, die nicht fortzudenkende Nationalspeise Japans.

Während ihrer Themenführungen geht Petra Fujiwara mit ihren Gästen auch in ein benachbartes Geschäft, in dem die meisten von ihnen auf Anhieb verstehen, dass kulinarische Vielfalt zwangsläufig zu randvoll gefüllten Küchenregalen führen muss. Hidemoni Yoshimatsu verkauft seit fast 30 Jahren Schüsseln und Schüsselchen, Stechformen für Gemüse, Teeschalen und natürlich auch die in Japan be­liebten Bento-Boxen, in denen in vielen kleinen Fächern der Lunch fürs Büro transportiert wird. Die meisten Kundinnen und Kunden kaufen aber etwas anderes. „Unsere Messer“, erzählt der Händler, „und natürlich die Kimonos“. Die meisten sind zwar streng genommen keine Kimonos, sondern ein­facher zu tragende leichte Yukatas. Doch das ist am Ende auch besser so. „Kimonos sind sehr schwer anzuziehen“, sagt Petra Fujiwara. Sie hat ein seidiges Gewand im Kleiderschrank und weiß, wovon sie spricht.

Faszinierendes Fleckchen Japan in Deutschland

Die Gästeführerin liebt diese Spaziergänge. Wahrscheinlich zählen sie auch deshalb zu den erfolgreichsten Themen­führungen in Düsseldorf. Und gern würde die 66-Jährige ihren Gästen noch viel mehr zeigen als nur die Märkte, ­Restaurants und Bäckereien mit den hellen Broten, in die gern auch mal gebratene Nudeln eingebacken werden. Im Grunde genommen ist die Zeit viel zu knapp für ein faszinierendes Fleckchen Japan mitten in Deutschland.