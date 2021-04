Hilden (dpa/lnw) - Polizisten haben den Angriff eines Schwertträgers in Hilden bei Düsseldorf mit einem gezielten Schuss ins Bein des Mannes gestoppt. Zuvor sei ein 31-Jähriger mit «einer Art Samuraischwert» auf die Beamten losgegangen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Einsatz von Pfefferspray habe den bewaffneten Mann nicht aufgehalten. Daraufhin habe ihm einer der Beamten in den Oberschenkel geschossen.

Später kam heraus, dass der 31-Jährige es darauf angelegt haben könnte, von der Polizei erschossen zu werden. Es bestehe der Verdacht, dass er selbst die Beamten mit einem Anruf in den Park gelockt habe. Ob der Mann unter psychischen Problemen leidet, war zunächst noch unklar. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand aber nicht.

Der 31-Jährige hatte am Donnerstagabend mit dem Schwert auf einer Bank gesessen, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Die Aufforderung, das Schwert wegzulegen, habe er ignoriert. Stattdessen sei er aufgestanden und mit erhobenem Schwert auf die Beamten zugegangen.

Nach der Schussabgabe hätten die Polizisten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe bei dem Verletzten geleistet. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Eine Mordkommission des Düsseldorfer Polizeipräsidiums übernahm die Ermittlungen wegen des Schwertangriffs auf die Beamten. Die Duisburger Polizei überprüft unterdessen, ob die Schussabgabe des Polizisten gerechtfertigt war.

