Funkel: Beratertätigkeit nach Trainer-Job in Köln denkbar

Köln (dpa) - Friedhelm Funkel schließt nach seiner Retter-Mission beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ein weiteres Engagement beim FC nicht aus, allerdings in anderer Funktion. «Es ist noch zu früh, darüber nachzudenken. Grundsätzlich in einer anderen Funktion, nicht mehr operativ auf dem Platz und tagtäglich, sondern beratend tätig zu sein, schließe ich nicht aus», sagte der 67-Jährige in einem Interview mit der Internet-Zeitung «Geissblog». Als Trainer will Funkel, der am Samstag bei Bayer Leverkusen (18.30 Uhr/Sky) erstmals wieder auf der Kölner Bank sitzt, nur für die letzten sechs Saisonspiele arbeiten.

Von dpa